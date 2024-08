Ferragosto 2024, ecco come cambia la viabilità a San Leone

Cambia la viabilità nel quartiere balneare di San Leone in vista del Ferragosto 2024 (https://www.grandangoloagrigento.it/agrigento-notizie/ferragosto-2024-vietati-falo-e-accampamenti-in-spiaggia-ad-agrigento), giornata in cui si prevedono numerose presenze nel litorale agrigentino. Lo prevede una ordinanza dirigenziale firmata nelle scorse. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalle 09:00 del 14 agosto fino alle 06:00 del 15 agosto.

Ecco le principali novità da tenere a mente: istituzione del senso unico di marcia nel tratto che va dal Piazzale Giglia– via Nettuno– viale Dune, fino all’incrocio via Magellano con via degli Imperatori; l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per l’uscita dei veicoli dalle traverse che insistono sul viale Dune con direzione verso via Magellano– via degli Imperatori; l’istituzione del divieto di Accesso nel tratto che va da via Magellano– via degli Imperatori fino al Piazzale Giglia; l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Lacco Ameno con direzione di marcia verso via Magellano– via degli Imperatori; di consentire il transito a quanti residenti e domiciliati provenienti da via Magellano– via degli Imperatori, sono diretti in via Lacco Ameno; di consentire agli automezzi delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, dei mezzi di soccorsoantincendi– Autobus- Taxi e NCC di percorrere il viale Dune fino al Piazzale Giglia in senso contrario, per motivi connessi all’espletamento dei servizi.