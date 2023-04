Festa della Liberazione, il Prefetto di Agrigento: “Celebriamo valori condivisi”

foto di Sandro Catanese

Si è svolta questa mattina, davanti al monumento dedicato ai caduti di Villa Bonfiglio , la cerimonia per le celebrazioni della festa della Libertà, giunta al suo 78º anniversario. Il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha deposto una corona di alloro. Presenti le più alte cariche civili e militari della provincia tra i quali il comandante dei carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, e il questore Emanuele Ricifari, alla sua prima celebrazione ad Agrigento.

Così il Prefetto Cocciufa: “Noi facciamo la nostra parte nella nostra comunità. È un giorno di memoria che deve farci ricordare il sacrificio di tanti connazionali per garantirci un sistema e un mondo diverso. La nostra libertà è stata una conquista pagata anche col sangue. Dobbiamo celebrare valori condivisi: libertà, democrazia e la dialettica costruttiva. Siamo in un Paese dove ognuno può dire quello che pensa e fino a qualche anno fa questo non era possibile.”