Festa delle Racchette Siciliane FITP, Matteo Platania miglior atleta under del 2022

Il padel siciliano incorona l’agrigentino Matteo Platania, quale “miglior atleta under 2022”. Il riconoscimento è stato conferito nel corso della Festa delle Racchette Siciliane FITP che si è svolta ad Enna e che premia le eccellenze, individuali e a squadre, di tennis, padel e beach tennis.

“Sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento in considerazione del fatto che tantissimi giovani siciliani nel tennis, così come nel padel, hanno fatto grandi risultati” ha detto Matteo Platania, indiscusso protagonista della medaglia di bronzo agli Europei Juniores di Padel che si sono svolti a Valencia e di una ottima stagione nel circuito open nazionale. “L’Europeo a Valencia è stato meraviglioso – ha proseguito Platania -, far parte della Nazionale Italiana è sogno di ogni atleta e sono ancora più motivato a far meglio. Qual è il progetto per il 2023? Andrò a Madrid fino a tutto febbraio sicuramente a preparare la stagione allenandomi intensamente e facendo questa esperienza che ritengo fondamentale per la mia crescita. Mi auguro di poter fare tanti tornei sia in Italia che in Europa e trovarmi pronto per il Mondiale Juniores che sarà il momento più atteso” ha concluso Matteo Platania.