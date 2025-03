Fidapa Agrigento, all’avvocato Longo il IX Premio Provinciale “Marika Caruselli”

Assegnato il IX Premio Provinciale “Marika Caruselli” all”Avvocato Eliana Longo, di Cammarata, per il suo iter universitario e per la sua tesi di laurea in ambito penale: “La prova dichiarativa del minore: genuinità della prova e tutela della persona”.

Il premio è stato consegnato dalla Presidente della FIDAPA, Sezione di Agrigento, Dott.ssa Cettina Sala, alla presenza delle più alte cariche distrettuali e delle Presidenti delle Sezioni di tutta la Provincia.

Destinatarie del premio sono le giovani donne laureate in Giurisprudenza che abbiano superato l’ esame di abilitazione alla professione di avvocato e siano iscritte all’ albo professionale di Agrigento o di Sciacca. Il Premio è organizzato dalla FIDAPA sezione di Agrigento nell’ intento di onorare la memoria della fondatrice della sezione, Avv. Marika Carusello.