Finale play off Campionato regionale U17, l’Athena domani in campo contro il Buon Pastore

Domani L’Athena Agrigento affronterà in gara unica il Buon Pastore Palermo nella finale play-off del girone B del campionato regionale under 17.

L’Athena si è conquistata la sfida in casa grazie all’ottimo secondo posto in classifica al termine della stagione regolare.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari, in caso di ulteriori parità supererà il turno L’Athena grazie al miglior piazzamento in classifica.

La squadra vincitrice accederà alla fase finale dei playoff per decretare la squadra campione regionale under 17