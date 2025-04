Finanziamento regionale sarà riprogrammato, ecco come verrà speso un milione di euro 

Con il D.D.G. n. 384/Serv. 4 del 18/11/2020, il Dirigente Generale dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4 della Regione Siciliana, ha concesso al Comune di Agrigento un contributo straordinario pari a € 1.000.000,00, destinato alle finalità previste dalla L.R. 8 agosto 1985, n. 34, in attuazione dell’art. 8, comma 2, lettera a), della L.R. 22 maggio 2022, n. 13. Con Delibera di Giunta n. 39 del 15/03/2021, l’Amministrazione aveva previsto di utilizzare tali risorse come cofinanziamento della proposta progettuale “Riqualificazione Edilizia Residenziale e Rigenerazione Urbana del Rione Santa Croce – Rabbateddu”, nell’ambito del programma nazionale PinQuA (D.I. n. 395/2020).

Tuttavia, pur risultando ammissibile, la proposta ID 281 non è stata finanziata dal Ministero. Preso atto della disponibilità residua del contributo, con Atto di indirizzo prot. n. 17362/2025 del 07/03/2025 dell’assessore al ramo, si è proposto di riprogrammarne l’utilizzo per nuovi interventi nel centro storico, coerenti con le finalità originarie.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 09/04/2025, è stata approvata dalla Giunta Miccichè, la seguente riprogrammazione del finanziamento regionale: Manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello e realizzazione nuovo bagno per disabili; Lavori di messa in sicurezza del Museo Civico – piano terra e verifica solaio; Adeguamento dell’identità visiva, wayfinding e pannellistica all’Ex Collegio dei Padri Filippini (piano terra e primo piano); Sostituzione e posa in opera di nuovi faretti e binari all’Ex Collegio dei Padri Filippini (piano terra e primo piano)

“Questa scelta strategica – dichiara l’assessore Principato – si inserisce nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, contribuendo a restituire piena funzionalità e attrattività a luoghi simbolo della nostra identità, potenziandone l’accessibilità, la fruizione e la visibilità nazionale e internazionale.”