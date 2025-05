Finisce un amore e tenta di lanciarsi dal cavalcavia: salvato da un poliziotto e da un carabiniere

Era lì sul cavalcavia lungo la strada statale 122 nei pressi della galleria Spinasanta ad un passo dal lancio nel vuoto. Un giovane di 22anni, dopo una delusione d’amore, in evidente stato di agitazione voleva farla finita. Sul viadotto il buio, i familiari che cercavano il ragazzo, il panico.

Tra i primi a fermarsi e cercare di capire la situazione un operatore agrigentino della Croce Rossa e fisioterapista, poi un poliziotto della Questura di Agrigento, fuori servizio. L’agente dopo aver individuato il ragazzo pronto a lanciarsi, ha avviato una mediazione con lui, ha provato a convincerlo a non farlo. Nel frattempo sul luogo anche una pattuglia dei Carabinieri, e approfittando di un momento di distrazione, l’agente di polizia insieme all’ufficiale dei Carabinieri sono riusciti a prendere il ragazzo e a portarlo in salvo.

Il 22enne è stato portato in ospedale per le cure mediche. In ospedale anche il padre del ragazzo che è rimasto ferito nel tentativo di cercare il figlio sotto il cavalcavia.

Ricordiamo che per qualsiasi situazione di emergenza basta chiamare il numero unico d’emergenza 112; Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 23272327 oppure via internet, tutti i giorni dalle 9 alle 24.