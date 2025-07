Isola ecologica di via Sirio, prorogata la consegna delle nuove chiavi per i residenti 

E’ stata prorogata di una settimana, la consegna delle nuove chiavi per accedere all’isola ecologica di prossimità di via Sirio al Villaggio Mosè.

Con le nuove disposizioni da parte delle ditte Iseda, Sea e Seap, per il conferimento dei rifiuti all’interno dell’isola ecologica di prossimità di via Sirio, gli utenti che risiedono in contrada Ciavolotta, contrada Burrajotto e contrada Mandrascava, possono ritirare la nuova chiave relativa all’isola di prossimità di via Sirio – Denon, presso il Comando dei Vigili Urbani di Villaseta-Nucleo Tutela Ambientale, muniti di documento di riconoscimento e copia della bolletta Tari 2025 ed eventuale delega, secondo un preciso calendario.

La prossima settimana, lunedì, mercoledì e giovedì, sarà possibile il ritiro delle chiavi dalle 9 alle 12 mentre martedì 22 luglio, gli uffici saranno disponibili dalle 15 alle 18.Si ricorda inoltre che i conferimenti all’interno dell’area devono rispettare il calendario apposto fuori dall’Isola ecologica.