Firmato protocollo tra la Fondazione Pirandello e il prefetto Romano per nuove attività culturali

Ad Agrigento nel palazzo del governo questa mattina è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Prefettura e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello che vedrà la promozione di nuove attività culturali con spettacoli musicali, letterari e tanto altro, organizzati presso i saloni della Prefettura.

“Sono estremamente felice ed orgoglioso di quello che, oggi, abbiamo suggellato nell’Ufficio Territoriale del Governo.Ho ringraziato il signor Prefetto e il Presidente della Fondazione, li ho ringraziati perché il protocollo ben si sposa con la proclamazione, il 31 marzo scorso, di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Non posso che andar fiero del fatto che è anche grazie alla mia follia che Agrigento ha raggiunto il traguardo storico ed ottenuto uno straordinario riconoscimento.Oggi inizia una nuova fase per la nostra città e per l’intero territorio: é assolutamente indispensabile che tutti prendano coscienza del titolo attribuitoci. Agrigento viene ben vista e forse apprezzata maggiormente da chi risiede oltre le proprie mura, è il momento di fare in modo che non siano gli Agrigentini stessi i suoi primi nemici, come in passato è accaduto. Ringrazio, dunque, di cuore e a nome dell’intera città, il Sig. prefetto per la Sua decisione di aprire le porte dell’alloggio prefettizio per ospitare eventi culturali, che verranno gestiti ed organizzati con la nostra fondazione Teatro Luigi Pirandello. Ringrazio sentitamente Sua Eccellenza, il Prefetto Filippo Romano, il Presidente Alessandro Patti e i componenti del CdA della Fondazione”, ha dichiarato il sindaco Franco Miccichè.