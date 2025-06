Forum siciliano Acqua e Beni Comuni: “salvaguardare la gestione di Aica”

Il Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua e i Beni Comuni rivolge un appello alle istituzioni regionale e territoriali a mettere in campo ogni azione utile alla salvaguardia della gestione Pubblica, partecipativa e senza finalità lucrative di AICA.

Nella lettera appello il Forum ripercorre le tappe verso la ripubblicizzazione di un servizio pubblico essenziale e del Bene Comune per eccellenza e individua nelle politiche troppo spesso contraddittorie in seno all’Assemblea dei sindaci, come a livello regionale, le ragioni di una crisi economico-gestionale dell’unica Azienda speciale consortile siciliana, la cui costituzione risponde alla volontà Popolare referendaria e alla fortissima mobilitazione civica e degli Enti locali a favore di una gestione interamente pubblica e partecipativa.

“Il fatto che AICA sia stata e continui ad essere sotto attacco costante, a fronte di comportamenti e omissioni che hanno ostacolato e compromesso l’equilibrio economico finanziario appare del tutto strumentale alla volontà, non espressa ma implicita nel comportamento di alcuni, di ritorno a una gestione privata”, si legge nella lettera. “Nel ricordare che i costi di gestione, gli investimenti e i profitti dei privati, oltre alle male gestioni, ricadono per intero sulla cittadinanza, l’appello del Forum è rivolto in ultimo ai Sindaci a ritrovare unità d’intenti e concordia a salvaguardia dell’interesse supremo delle Comunità rappresentate, del Bene Comune per eccellenza e di uno sviluppo sociale, economico, ecologico e legalitario in linea con le legittime aspettative dei cittadini e delle generazioni future”.