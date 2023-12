Frode nell’agrigentino, le spariscono soldi dalla carta per un acquisto mai effettuato 

Si vede addebitare trenta euro sulla postepay per l’acquisto di un completino intimo che non aveva mai effettuato. Ennesima frode in provincia di Agrigento. A denunciare l’accaduto è stata una quarantatreenne a cui non è rimasto altro che recarsi dalla polizia. La donna, controllando i movimenti della sua carta, si è accorta dell’acquisto di un completino intimo che in realtà non aveva mai fatto. Al via le indagini della polizia postale per rintracciare l’autore della frode.