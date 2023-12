Fuochi d’artificio all’esterno del carcere di Agrigento, indagini 

Giochi pirotecnici esplosi all’esterno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento domenica ma anche nella giornata di ieri. Non è ancora chiaro il motivo: potrebbe riguardare l’imminente scarcerazione di qualcuno o il voler festeggiare l’avvenimento di un detenuto.

In ogni caso i giochi pirotecnici non erano autorizzati e per questo motivo sono in corso indagini per capire cosa sia effettivamente successo e per quale motivo. Peraltro non è neanche la prima volta che si verificano episodi del genere. Lo scorso marzo, infatti, erano stati fatti esplodere i fuochi d’artificio.