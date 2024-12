Furto in un cantiere tra Maddalusa e San Leone, rubati cavi in rame e macchinari 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno preso di mira un cantiere tra i quartieri di Maddalusa e San Leone, nei pressi di un ristorante ormai chiuso da tempo. Dopo esser entrati nell’area interdetta al pubblico sono riusciti a portare via diverse bobine di cavi in rame e alcuni macchinari da cucina. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il proprietario dell’immobile a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Non è ancora stato quantificato il danno. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un nome ai responsabili del furto.