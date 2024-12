Giornata del dono, iniziative e donazioni nel reparto di oncologia e al centro Metabolè

Una nuova donazione in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento giunge proprio in occasione della “giornata mondiale del dono”, ricorrenza che, tradizionalmente, viene celebrata in tutto il mondo il tre dicembre. Questa mattina l’Associazione Solide Ali Onlus, ente di volontariato particolarmente vicino ai bisogni di chi è malato o vive una condizione di fragilità, ha deciso di donare un frigorifero al Centro per il trattamento dei disturbi alimentari Metabolé di Agrigento. Un dono che è stato consegnato dalla presidente dell’Associazione, Daniela Ciminnisi, al direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, e alla responsabile del Metabolé Angela Bruno.

Così il direttore Capodieci: “ringrazio vivamente, a nome dell’Azienda, l’Associazione Solide Ali per il bel gesto compiuto in favore degli utenti del Metabolé che ci fa sentire, una volta di più, la vicinanza ed il sostegno del mondo del volontariato nelle azioni che compiamo quotidianamente in favore delle persone in difficoltà”.

Ancora nell’ambito dei significati legati alla giornata mondiale del dono, “Solide Ali”, insieme all’onlus “Amico” di Agrigento, ha anche pensato di offrire un momento di musica e serenità ai pazienti del reparto di oncologia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nel corso della mattina il violinista Francesco Nicolosi, accompagnato dal pianista Raul Perna, ha dato vita all’iniziativa “melodie in reparto” finalizzata ad allietare i pazienti attraverso delicate armonie.