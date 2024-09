Giornata mondiale Alzheimer, il Palazzo della Provincia si illumina di viola 

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aderito all’iniziativa nazionale “ Giornata Mondiale Alzheimer” in programma la sera del 21 settembre p.v. illuminando di viola, colore del “non ti scordar di me “ fiore simbolo della malattia, la facciata centrale del Palazzo della ex Provincia. Obiettivo dell’iniziativa, sottolinea il Commissario straordinario, e’ quello di diffondere la conoscenza della patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sull’importanza che riveste il problema a livello socio-sanitario e assistenziale.

Secondo i dati dell’OMS oltre 55 milioni di persone nel mondo convivono con la demenza, una delle principali cause di disabilità e non autosufficienza tra le persone anziane che comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive a cominciare dalla memoria. Il Libero Consorzio comunale, aderendo alla Giornata Mondiale dell’Alzheimer, ha espresso, in tal modo, un segno di vicinanza ai tanti pazienti, affetti da questa malattia ed ai tanti medici e ricercatori, che si spendono quotidianamente per la ricerca.