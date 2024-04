Giornata nazionale per la donazione di organi, il Comune di Agrigento si illumina di rosso

In occasione della Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti, il prospetto di Palazzo di Città di Agrigento si è illuminato di colore rosso. La donazione degli organi è un atto di amore e altruismo che può salvare vite. Per diventare donatori basta dare il proprio consenso all’ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza. In alternativa, è possibile effettuare la registrazione online tramite SPID, utilizzando il servizio reso disponibile dall’AIDO, l’Associazione italiana donatori di organi.