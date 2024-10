Giornate Fai di autunno, la caserma dei carabinieri “Pistone” apre le porte al pubblico 

Come da tradizione autunnale, il FAI Giovani di Agrigento organizza le “Giornate FAI” che si svolgeranno il 12-13 ottobre. Quest’anno due tappe importanti nella Città dei templi. Sarà aperta la caserma dei carabinieri “Biagio Pistone”, sede del comando provinciale dei Carabinieri, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. E poi si svolgerà una passeggiata nella Kerkent araba, ossia nei quartieri del centro storico edificati e popolati nei secoli medievali della dominazione musulmana. Imperdibile, infine, la visita al Giardino della Kolymbethra. La partecipazione alle visite è gratuita.

“L’iniziativa s’inquadra nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto dal FAI con l’Arma dei Carabinieri. Apriamo la sede della nostra caserma al pubblico, e sarà possibile non solo conoscere la storia di questo palazzo del 900 ma venire a contatto con il lavoro che svolgono ogni giorno i nostri Carabinieri”. Queste le parole del Colonnello Nicola De Tullio, Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, a margine della presentazione delle giornate alla presenza di Giuseppe Taibi presidente regionale Fai, Ruben Russo del Fai Giovani, Federica Salvo del Giardino della Kolymbhethra. Alla conferenza ha partecipato anche il prefetto Filippo Romano, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l’assessore alla cultura Costantino Ciulla e il presidente della Fondazione 2025 Giacomo Minio e il cavaliere Gaetano Allotta.

CASERMA BIAGIO PISTONE

Gli uomini e le donne dell’Arma, dunque, affiancheranno gli organizzatori della manifestazione culturale per far conoscere il sito militare di interesse storico e artistico. Oltre alla presenza di alcuni reparti dell’Arma, verranno esposti mezzi ed equipaggiamenti impiegati per il controllo del territorio e la tutela ambientale con dispositivi tecnologici avanzati. L’edificio, il cui ingresso principale si apre sul piazzale Aldo Moro, confina a Ovest con il citato piazzale, a Sud con la piazzetta Vadalà, a Est con la via San Vito e a Nord con la piazza Vittorio Emanuele (ex piano San Filippo), un tempo cerniera tra campagna e città alla quale, chi proveniva dall’entroterra vi accedeva per mezzo della strada rotabile nel tempo denominata via Imera. Il palazzo, normalmente non completamente accessibile a visitatori, sarà visitabile in stanze e locali inedite a molti. Infatti, negli ultimi anni, questa prestigiosa sede è stata collocata al centro di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale della provincia mediante il coinvolgente connubio arte/legalità, grazie all’allestimento di alcune mostre nate dalla collaborazione tra il Parco Paesaggistico ed Archeologico Valle dei Templi di Agrigento e il Comando Provinciale dei Carabinieri.

In atto, è possibile visitare la mostra “Valorizzare il sommerso”, che ha il chiaro obiettivo di diffondere la cultura della tutela archeologica in Sicilia, evidenziando il ruolo dell’Arma dei Carabinieri e del suo Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) nella protezione dei beni culturali.

KERKENT, PASSEGGIATA NELL’AGRIGENTO ARABA

La passeggiata si estende nel quartiere Agrigentino del Rabato. L’antica Kerkent (Agrigento) era costituita da una via centrale (shari) – l’attuale via Garibaldi – che serviva per la circolazione interna e lungo la quale c’erano gli edifici pubblici e le botteghe e le strade secondarie (zuqaq). In stradine e vicoli, spesso ciechi (aziqqa), e nei cortili (ribah) vennero costruite le case degli agrigentini che si spostarono dalla Valle dei Templi alla collina. Durante il percorso si attraverseranno quelli che sono i segni ancora oggi visibili della dominazione Araba. Tra vicoli e strade del quartiere del Rabato si potrà immaginare la conformazione della città di Kerkent e percepire quali mutamenti hanno portato all’attuale condizione.

FAI GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA

Per riscoprire il paesaggio agrario e naturale del Parco della Valle dei Templi. Si potrà passeggiare sugli antichi sentieri, tra gli alberi di agrumi dagli straordinari colori, forme, e profumi. Saranno presenti gli apprendisti Ciceroni della classe 5G dell’Istituto G.B. Odierna di Palma di Montechiaro, plesso Piersanti Mattarella. Sabato 12 e domenica 13 alle ore 11:00, visita con la direttrice del Giardino, Federica Salvo.

GLI ORARI

CASERMA BIAGIO PISTONE: Sabato: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30). KERKENT, PASSEGGIATA NELL’AGRIGENTO ARABA: Sabato: 15:30 – 16:30; Domenica: 10:30 – 11:30 / 15:30 – 16:30

Note: Turni della durata di un’ora. FAI GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA: Sabato: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30);Domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30).