Ladri svaligiano le auto degli invitati ad una festa di laurea, indagini 

Mentre gli invitati festeggiavano una laurea i ladri svaligiavano le loro auto parcheggiate all’esterno del locale. È successo nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento, dove ignoti malviventi sono entrati in azione danneggiando tre veicoli e portando via soldi, profumo e oggetti di poco valore.

Spiacevole disavventura per i proprietari delle auto, persone che si erano ritrovate in un locale per festeggiare la festa di laurea di una ragazza. Una volta usciti per recuperare i mezzi hanno ritrovato i finestrini in frantumi. Le auto prese di mira erano parcheggiate più in disparte rispetto alle altre. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti delle Volanti. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona.