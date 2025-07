Cinque incendi di sterpaglie ad Agrigento, canadair in azione

Quindici incendi in Sicilia sono divampati oggi e hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e la protezione civile. Le squadre di soccorso sono state impegnate in cinque roghi in provincia di Agrigento, due in provincia di Caltanissetta, due nel catanese, due nel messinese, e uno rispettivamente nell’ennese, nel palermitano, nel ragusano e nel siracusano.

Nell’agrigentino gli interventi sono stati a Burgio nelle contrade Pitrusella e Giangreco, a Racalmuto in contrada Barone, a Ribera lungo la strada provinciale 33, nel capoluogo in contrada Calcarelle. Altre fiamme sono state spente nel nisseno a Milena in contrada Cimicia, e a Butera in contrada Turchiotto, nel catanese ad Adrano in contrada Mancuso, e a Caltagirone, nell’ennese a Barrafranca in contrada Piano del Saione, nel messinese a Caronia in contrada Canneto e a Novara di Sicilia in contrada Ficarella, nel ragusano ad Acate in contrada Perrera, nel palermitano a Palazzo Adriano nella zona di Bosco di Rifesi e nel siracusano a Rosolini in contrada Prainito