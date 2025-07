Il crollo dell’ex ospedale in via Atenea, 9 indagati

Ci sono nove indagati nell’inchiesta sul crollo che ha interessato parte dell’ex ospedale di Agrigento, un edificio in via Atenea che avrebbe dovuto ospitare a breve la nuova sede dell’Università della Città dei templi. Lo scrive questa mattina il quotidiano La Sicilia. Il cedimento si è verificato all’inizio del mese di maggio. Gli avvisi di garanzia sono ancora in corso di notifica e riguarderebbero le figure che, a vario titolo, si sono occupate dei lavori di ristrutturazione dell’edificio.

L’inchiesta, coordinata dal pm Annalisa Failla, è stata eseguita sul campo dai carabinieri di Agrigento. Al centro dell’attività investigativa le normative sulla sicurezza del lavoro in relazione agli scavi sottostanti l’edificio. Il cedimento si è verificato nel tardo pomeriggio, accompagnato da un forte boato che ha messo in allarme residenti, commercianti e persone che si trovavano nel “salotto buono” di Agrigento. Soltanto il “caso” e una allerta meteo arancione diffusa quel giorno hanno evitato conseguenze ben peggiori di quelle poi effettivamente verificatesi.