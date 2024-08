Giovane scomparso ad Agrigento, la denuncia dei familiari: “Torna a casa”

Da qualche giorno non si hanno notizie di Daniel Barrale, 28 anni, di Agrigento, del quartiere di Villaseta. “E’ da 10 giorni che non abbiamo notizie di mio fratello Daniel; non ha telefono e non riusciamo a contattarlo, per favore a tutti i miei amici chiedo chiunque lo dovesse vedere o avere notizie mi contatti siamo disperati. Daniel Barrale se leggi questo messaggio torna a casa ti prego”. Questo il messaggio della sorella sui social. I familiari preoccupati hanno formalizzato denuncia ai Carabinieri della compagnia di Agrigento; spetterà agli investigatori fare luce sulla vicenda. Non è chiaro se Daniel si sia allontanato volontariamente dalla città facendo perdere le sue tracce.