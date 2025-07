San Biagio Platani, aumento da 24 a 28 ore settimanali per i dipendenti comunali

Si chiude positivamente il confronto, grazie all’impegno della FP CGIL, con il comune di San Biagio Platani sull’aumento delle ore del personale dipendente.

“Un primo risultato importante di civiltà ed equità – dichiarano il Segretario Generale Enzo Iacono e Matteo Lo Raso coordinatore provinciale degli Enti Locali – con l’aumento da 24 a 28 ore settimanali per i dipendenti di ruolo part-time. Si è rivelato risolutivo l’incontro avuto con il Sindaco Salvatore Di Bennardo, il quale ha dato disposizioni ai funzionari del Comune di risolvere finalmente la delicata e annosa questione dell’incremento orario contrattuale relativo al personale di ruolo Part-time, ancora con un contratto a 24 ore settimanali, nella convinzione che l’adeguamento orario migliorerà l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici resi ai cittadini. Esprimono soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto la FP CGIL di Agrigento e la delegazione RSU eletta, ringraziando tutti quelli che si sono adoperati per questo positivo risultato. Consideriamo l’avvio di un percorso che in breve tempo dovrà ancora e ulteriormente migliorare la situazione dei dipendenti del Comune con l’adeguamento definitivo almeno a 34 ore settimanali di tutto il personale interessato.

La FP CGIL di Agrigento si farà promotrice per gli altri comuni della Provincia a chiedere tavoli di confronto per addivenire al superamento del part-time involontario, per queste ragioni sta programmando un calendario di Assemblee e mobilitazione nei luoghi di lavoro. Abbiamo certamente dimostrato che l’impegno, l’intraprendenza, l’unione dei lavoratori, dei sindacati e la volontà di affrontare e risolvere le questioni da parte della politica portano frutti importanti.