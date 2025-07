Ondate di calore, piano operativo locale a Sciacca

Un incontro informativo e di coordinamento sugli interventi di prevenzione degli effetti delle ondate di calore e di aiuto alla popolazione in condizione di fragilità. Si è svolto ieri nella sala Piraino dell’Ospedale di Sciacca, organizzato dall’Ufficio Educazione e Promozione alla Salute dell’Asp, diretto da Daniela Ferrara, in collaborazione con il Comune di Sciacca e la Protezione Civile. All’incontro sono stati invitati a partecipare diversi enti e associazioni e professionalità tra cui i medici di base, i pediatri, la Croce Rossa, gli enti del terzo settore, associazioni e comunità.

È intervenuta per il Comune di Sciacca l’assessore alle Politiche Sociali Agnese Sinagra, con i ragazzi del Servizio Civile.

“È stato – dice l’assessore Sinagra – un primo incontro, molto utile, per definire un protocollo di intervento per mettere a sistema competenze, professionalità e risorse umane di vari enti, e aiutare nel miglior modo possibile persone fragili o in difficoltà, come gli anziani, nelle giornate in cui si registrano picchi di calore e soprattutto nei momenti in cui viene diramata dalla Protezione Civile un’allerta di livello tre, che è rara, con temperature oltre 40 gradi. L’obiettivo è l’istituzione di una task force che intervenga tempestivamente, ognuno con un compito specifico, per raggiungere ad esempio persone che non si possono muovere da casa e fornire assistenza, medicine, alimenti, beni di prima necessità. Sarà fondamentale l’apporto di tutti, per fare rete, per raggiungere chiunque. Anche il Comune di Sciacca farà la sua parte, anche per gli aspetti di promozione del protocollo di intervento e delle buone pratiche da seguire. Coinvolgeremo anche i ragazzi del Servizio Civile per dare un supporto al sistema di Protezione Civile”.