Gli auguri Pasquali dell’Arcivesco Damiano: “ritorniamo alla consapevolezza della Resurrezione”

“Si usa fare gli auguri di Buona Pasqua, ma sono tante le occasioni che ci portano a fare gli auguri. Le Parole seguono la sorte degli abiti, che si logorano, sopratutto alcune, diventano una sorte di abitudine. Cosa significa augurare Buona Pasqua? Potrebbe significare nulla, come il “Te e famiglia”, quasi un atto meccanico. Per augurarci Buona Pasqua veramente, non come atto di cortesia, dobbiamo ritornare alla consapevolezza della Resurrezione, e aiutare chi l’avesse persa a riconquistarla e a chiedersi: “perchè sto dicendo buona pasqua?” Sarà Pasqua, qui e ora, nelle nostre relazioni, nella misura in cui i credenti lo dicono in modo consapevole agendo essi da Risorti, ovvero ponendo azioni vivificanti e non mortifere, azioni di perdono, riparare un rancore, interrogarci se abbiamo tolto il saluto a qualcuno e quindi riconsegnarlo, allora sarà Pasqua, sennò sarà anche questa una Pasqua commerciale, e allora poniamoci le domande e risorgiamo. Buona Pasqua”. Questo il messaggio di auguri da parte dell’arcivescovo Alessandro Damiano alla comunità ecclesiale della provincia di Agrigento.