Grandangolo Agrigento festeggia 20 anni d’informazione con il libro “Mafiare” di Franco Castaldo

Nella sala Zeus del Museo Pietro Griffo di Agrigento Grandangolo Agrigento ha festeggiato i 20 anni d’informazione. L’occasione è stato momento importante per la presentazione del libro “Mafiare. Cosa nostra e Stidda: lo stato delle cose”, scritto da Franco Castaldo, giornalista, criminologo e direttore responsabile della testata online “Grandangolo”. Il volume affronta la storia della mafia agrigentina degli ultimi 50 anni analizzando dinamiche e trasformazioni avvenute nel tempo. Un manuale della mafia agrigentina destinato non solo agli addetti ai lavori ma anche, e soprattutto, a un’opinione pubblica sempre più attenta e desiderosa di sapere. Tra i relatori Luigi Patronaggio, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Salvatore Vella, Procuratore della Repubblica di Gela, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello che negli anni 90’ era in servizio in quella provincia ricoprendo gli incarichi di Vice Dirigente della Squadra Mobile, Dirigente del Commissariato di Palma di Montechiaro e Capo della Sezione della Direzione Investiga Antimafia, Elvira Terranova, giornalista dell’Adnkronos e Franco Nicastro, Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia.