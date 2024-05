Guasti a linea elettrica, disagi per pendolari sui treni

Mattinata di disagi per i pendolari sui treni da Palermo verso Messina e Agrigento. Per un problema elettrico nella zona tra Trabia e Altavilla Milicia si sono accumulati ritardi anche di oltre due ore. Numerosi convogli sono partiti in ritardo. “Dovevo partite alle 11.52 – dice una passeggera in partenza verso Messina – Siamo stati fermi un’ora. Poi siamo partiti senza che il personale in servizio ci ha dato alcuna spiegazione. Dopo venti minuti ci siamo fermati di nuovo. Dovevamo dare precedenza ad un altro treno. Siamo arrivati a Bagheria con un ritardo di 78 minuti”.