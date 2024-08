Guasto al pozzo Favara di Burgio, ridotta fornitura idrica in 6 comuni dell’agrigentino 

Si informa che, nella serata di ieri, Siciliacque S.p.A., società di sovrambito, ha comunicato di aver riscontrato un guasto ad un pozzo che alimenta il Favara di Burgio. Questo inconveniente causerà una diminuzione di apporto di risorsa idrica e, conseguentemente, una riduzione della fornitura nei seguenti comuni: Ribera, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro. Per quanto sopra, i turni di distribuzione in programmazione nei comuni elencati potrebbero subire ritardi e/o slittamenti. Si rassicura la cittadinanza che la distribuzione idrica tornerà regolare, in relazione alla crisi idrica, non appena saranno completati i necessari lavori di riparazione, ma sarà necessario attendere i tempi di risoluzione del guasto. Purtroppo dobbiamo constatare che diventano sempre più numerose le i guasti e le rotture degli acquedotti di competenza di Siciliacque S.p.A., con le conseguenti interruzioni e/o decurtazioni della fornitura. Tutto ciò, aggiunto alla gravissima crisi idrica in corso, rende impossibile ad Aica una programmazione della distribuzione, creando esasperazione nella popolazione.