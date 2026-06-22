Guasto all’acquedotto, stop alla fornitura idrica in 8 comuni dell’Agrigentino

AICA comunica che Siciliacque ha informato che nella giornata di domani, martedì 23 giugno, a partire dalle ore 08:30, interromperà l’esercizio dell’acquedotto Favara di Burgio per eseguire interventi di riparazione.

La fornitura idrica verrà sospesa nei Comuni di: Agrigento, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera e Siculiana. La turnazione prevista subirà limitazioni e slittamenti, con conseguenti disservizi idrici per le utenze servite. Siciliacque conta di ripristinare l’ordinaria fornitura ai comuni interessati entro le ore 08:30 di mercoledì 24 giugno0, ma la distribuzione avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici per normalizzarsi.