I cittadini di Montaperto esasperati: “Acqua due sole volte in un mese e mezzo, ora basta”

A Montaperto un gruppo di cittadini si è riunito spontaneamente per protestare contro i turni esasperanti di distribuzione idrica. “Non è possibile avere qualche ora di acqua per 2 volte in 42 giorni, fino ad oggi”, si legge in un post pubblicato su facebook. “Aica non provvede alla riparazione di una grossa perdita e la maggior parte dell’acqua rinfresca le radici alle canne. Per quanto potremo continuare ad essere zitti e buoni? Si può comprendere che c’è una oggettiva mancanza di liquido, non si può tollerare l’incapacità di provvedere alle riparazioni. Perdite conosciute da mesi, si legge ancora nel post, ripristinate con il rattoppo del manto stradale e mai strutturalmente”. Per calmare gli animi sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. E analoga situazione anche nella frazione di Giardina Gallotti; i cittadini hanno avuto in queste ore un incontro con il primo cittadino Miccichè e sono in attesa di risposte.