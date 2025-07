Con un furgone contro il palco in piazza Umberto, paura ad Aragona 

Momenti di panico ieri nella centralissima piazza Umberto I, ad Aragona. Un uomo alla guida di un Fiorino, probabilmente dopo aver accusato un malore, ha perso il controllo del veicolo finendo la corsa contro il palco che era stato allestito nella piazza per alcuni eventi dedicati ai bambini.

L’incidente, soltanto per un miracolo, non ha causato conseguenze tragiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il conducente del furgone è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso e, secondo una prima ricostruzione, alla base del sinistro ci sarebbe stato proprio un improvviso malore. Nessuno dei presenti si è fatto male, illesi i bambini.