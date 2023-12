I Tiromancino in concerto ad Agrigento la notte di Capodanno 

Saranno i Tiromancino ad esibirsi nella notte di Capodanno in piazza Stazione ad Agrigento. La scelta, dopo alcuni giorni di trattative, è ricaduta sullo storico gruppo guidato dal cantautore Federico Zampaglione. Tra le canzoni più famose non possono non essere citate “La descrizione di un attimo” e “Due destini”.

Il concerto dei Tiromancino, che costerà alle casse comunali circa 130 mila euro, sarà soltanto uno degli eventi in un più ampio programma di spettacoli, mercatini natalizi e iniziative dedicate ai più grandi ma anche ai bambini. Negli scorsi giorni circolava il nome di Clementino, il rapper napoletano, quale possibile ospite per Capodanno. Insieme a lui, prima e dopo il concerto, si sarebbero dovuti esibire anche deejay e artisti della provincia di Agrigento. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sui Tiromancino che cercheranno di replicare il successo avuto da Achille Lauro lo scorso anno.