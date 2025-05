I tumori nella popolazione agrigentina, l’Asp presenta il report

L’Asp di Agrigento in collaborazione con l’U.O.S.D. Registro Tumori dell’Asp di Trapani presenta il report “I tumori nella popolazione residente in provincia di Agrigento 2011-2019” come consolidamento ed arricchimento di uno studio già avviato con la pubblicazione del periodo 2011-2013, in programma presso l’aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (piazzale Aldo Moro,1), giovedì 5 giugno 2025 alle ore 10.30.

Il report fornisce un quadro aggiornato della situazione epidemiologica della Provincia mettendo alla luce come i dati di incidenza della provincia agrigentina risultino inferiori rispetto alla media nazionale e regionale.

Altri risultati, confermano l’importanza della prevenzione primaria, come la promozione di stili di vita sani e la promozione attiva di vaccinazioni contro infezioni virali potenzialmente cancerogene, nonché delle attività di prevenzione secondaria come gli screening di popolazione.

Il rapporto vuole essere infatti un utile strumento di sorveglianza epidemiologica per la provincia di Agrigento, fornendo dati preziosi per fare chiarezza su allarmi e allarmismi ingiustificati e contribuendo a diffondere una corretta comprensione della realtà epidemiologica della malattia oncologica del territorio.

A tale proposito è stata realizzata per ciascun comune della Provincia una scheda infografica che mostra i dati sull’incidenza, la mortalità e la prevalenza nel territorio comunale. Inoltre la scheda presenta l’analisi del rischio oncologico esistente in ciascun comune e il confronto con gli altri territori della provincia.

Sulla base dei dati presentati si intende oggi avviare un dialogo con le istituzioni sanitarie locali e con i Comuni per implementare strategie di prevenzione e controllo dei tumori a livello locale, nonché una programmazione sanitaria locale, mirata ad una gestione più efficiente delle strutture e delle risorse