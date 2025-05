Il crollo in via Atenea, l’allarme di Confcommercio: “A rischio attività economiche”

La Delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio, con il suo presidente Francesco Picarella, esprime preoccupazione per il crollo di una porzione dell’ex ospedale di via Atenea, futuro polo universitario della città, e per la conseguente chiusura al transito dell’intera area. Questa situazione rappresenta una minaccia per le numerose attività commerciali presenti lungo la via, che rischiano di vedere vanificati investimenti e speranze.

I commercianti di via Atenea svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto economico e sociale della città, garantendo servizi essenziali alla cittadinanza e contribuendo alla crescita e allo sviluppo della comunità. È quindi essenziale che le istituzioni pubbliche adottino misure urgenti per salvaguardare queste attività economiche e permettere loro di proseguire nel loro fondamentale ruolo di presidio e servizio alla cittadinanza. Francesco Picarella, Presidente della Delegazione agrigentina di Confcommercio confida che il Comune di Agrigento insieme a tutte le Istituzioni Pubbliche preposte attivino un piano straordinario di intervento, che consenta di restituire la fruibilità – anche parziale e in sicurezza – a via Atenea. È necessario trovare una soluzione rapida e efficace per evitare che le attività commerciali siano penalizzate e per garantire la continuità dei servizi essenziali alla cittadinanza.

“La città di Agrigento ha bisogno di una risposta concreta e immediata per garantire la ripresa economica e sociale. La Delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio auspica che si possano trovare quelle soluzioni che tutelino gli interessi dei commercianti e della comunità agrigentina tutta”.