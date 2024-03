“Il folk in classe”, anche gli studenti dell’istituto Anna Frank sfilano al Mandorlo in Fiore 

Entra nel vivo la settantaseiesima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore. Questa mattina al via le prima sfilate ed esibizioni. I protagonisti assoluti sono stati “I bambini del mondo”. Tra loro vi erano anche gli alunni dell’istituto Anna Frank di Agrigento. Si tratta degli studenti della quarta e quinta primaria e della prima secondaria.

L’iniziativa, che ha visto i bambini impegnati in costanti allenamenti con i componenti del gruppo “I carusi di Agrigento” di Riccardo Cacicia con l’affiancamento dei tutor, rientra in un progetto istituito lo scorso anno che mira a promuovere nelle scuole la conoscenza e le tradizioni popolari. Gli alunni hanno atteso a lungo questo appuntamento che rientra nelle celebrazioni del 21º festival internazionale.

Si sono preparati nel corso dell’anno scolastico con allenamenti costanti: una volta a settimana in orario curriculare e per ben due pomeriggi a settimana in orario extra. Questa mattina l’atteso giorno con il bagno di folla durante la sfilata e l’esibizione.