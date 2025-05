PALERMO (ITALPRESS) – A causa dell’incendio su Monte Pecoraro, alcuni voli in arrivo all’aeroporto Falcone – Borsellino sono stati dirottati verso altri scali per motivi di sicurezza. Lo fanno sapere dall’ufficio stampa della Gesap. In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, sono stati deviati sull’aeroporto di Trapani […]