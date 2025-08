Il liceo Politi chiude per motivi di sicurezza strutturale, l’intervento del sindaco 

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gioacchino Alfano, intervengono in merito alla chiusura del Liceo Politi. E affermano: “Abbiamo appreso con preoccupazione la notizia della chiusura del liceo “Politi” di via Acrone per problemi di staticità. A seguito dell’annuncio, su impulso del Sindaco, ieri si è tenuta una riunione urgente a Palazzo dei Giganti, alla quale hanno preso parte anche il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, il dirigente capo del Settore VI – Lavori Pubblici del Comune, Alberto Avenia, il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, e l’assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone.

Nel corso dell’incontro, l’ingegnere capo del Comune ha riferito che la documentazione tecnica, relativa alla situazione dell’edificio, è stata trasmessa dagli uffici del Libero Consorzio in data 30/07/2025 prot. 52726. Pertanto, sarà cura degli uffici comunali prenderne visione e approfondirne i contenuti nel dettaglio. Tuttavia, se la valutazione tecnica dell’ente proprietario del bene scolastico – il Libero Consorzio – propende per la chiusura per motivi di sicurezza strutturale, appare evidente che non vi siano alternative praticabili: ciò che sta sopra non può restare aperto.

Nel corso della riunione, si è discusso anche della situazione dell’istituto “Pirandello” e delle possibili soluzioni logistiche per garantire la continuità didattica degli studenti, con un impegno condiviso a individuare sedi adeguate e funzionali. Una nuova riunione di aggiornamento è già stata fissata in tempi brevi, per definire operativamente le misure da adottare. L’amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, ribadendo l’importanza strategica dell’edilizia scolastica quale priorità per la tenuta del tessuto urbano, sociale e culturale della nostra comunità.”