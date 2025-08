Ex infermiere coinvolto in incidente muore in ospedale, era andato in pensione due mesi fa 

Angelo D’Anna, ex infermiere coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto lo scorso 10 luglio ad Agrigento, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Trauma Center di Villa Sofia di Palermo dove era stato ricoverato. D’Anna, 67 anni, era andato in pensione appena due mesi fa dopo una vita trascorsa tra i corridoi degli ospedali. In tanti lo ricordano con affetto, disponibile e sempre sorridente.

L’incidente stradale è avvenuto lo scorso 10 luglio in via Salvatore Scifo, alle porte del Quadrivio Spinasanta. D’Anna era a bordo di un Sh300 e stava rientrando da Porto Empedocle dove si era recato a comprare della carne. Poi lo schianto contro un’auto condotta da un anziano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Poi il ricovero all’ospedale di Palermo fino al tragico epilogo. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono state affidati agli agenti della polizia locale.