Il messaggio di auguri del sindaco: “Spero che Agrigento affronti il 2025 con serenità” 

“Un grandissimo abbraccio a tutti i miei concittadini, Agrigento si appresta a diventare Capitale italiana della Cultura 2025. L’anno appena trascorso è stato duro e pieno di difficoltà e proprio per questo ringrazio tutti per la pazienza e la collaborazione.” Lo ha detto il sindaco Franco Miccichè in un video diffuso per fare gli auguri ai cittadini.

“Mi auguro che Agrigento possa affrontare l’anno che arriva con serenità e tranquillità, ci saranno tante novità con eventi che si susseguiranno. Voglio che questa sia una tappa iniziale anche per tutti gli anni che verranno, Agrigento e gli agrigentini se lo meritano. Auguri a tutti, buon 2025.” ha concluso il primo cittadino.