Agrigentino sventa rapina in un negozio a La Spezia

Un Agrigentino di 48 anni, Gerlando Navarra, sottufficiale della Marina Militare (adibito a compiti civili) che da anni presta servizio presso la base navale di La Spezia, ha sventato un tentativo di rapina ai danni di una commerciante che si era barricata all’interno del proprio negozio per tenere fuori un uomo armato di coltello il quale tentava di introdurvisi chiedendo insistentemente la consegna di denaro. A riportare l’accaduto è il quotidiano ligure “Il Secolo XIX”.

I fatti si sono svolti intorno a mezzogiorno di sabato 12 luglio in via Del Torretto, nel cuore del centro storico di La Spezia in quel momento affollata di passanti: un uomo, in stato di visibile alterazione, brandendo un coltello ha tentato di introdursi in un negozi chiedendo insistentemente alla titolare la consegna di denaro.

L’agrigentino è intervenuto a mani nude: in un primo momento ha tentato di dissuadere l’aggressore; quindi è entrato nell’esercizio commerciale, lo ha affrontato nonostante l’uomo continuasse ad impugnare un coltello e, facendosi scudo con la propria bicicletta, lo ha allontanato mettendo al sicuro la donna. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri – allertati dal Navarra – che hanno individuato e fermato l’aggressore.