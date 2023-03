Il nuovo presidente del Parco Archeologico Nucera: “I giovani al centro della Valle”

L’assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana ha nominato il nuovo presidente del parco archeologico di Agrigento. A ricoprire l’incarico sarà l’architetto Giovanni Crisostomo Nucera, che subentra al dimissionario Bernando Agrò, a seguito di un’ordinanza del Gip di Marsala che fa seguito a un’indagine a carico di terzi avente per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco archeologico di Selinunte.

“La nomina è arrivata nei giorni scorsi, un incarico prestigioso ma molto delicato e spero di poter fare meglio e dare un impulso in più per la valorizzazione e la fruizione del Parco Valle dei Templi”, ha dichiarato il neo presidente Nucera. “In quest’ottica di innovazione e futuro, dovrò rivedere le carte e i bilanci approvati insieme al direttore e al segretario del Parco, ma chiaramente è fondamentale puntare l’attenzione sui giovani, far conoscere da piccoli, le bellezze architettoniche che custodisce la Valle, le tradizioni e la cultura, perchè è dai giovani che dipende il nostro futuro”, ha concluso il Presidente Nucera.

Il neo presidente Nucera, rimarrà sino al prossimo 19 luglio, data in cui è fissata la naturale scadenza del Consiglio.