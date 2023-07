Il sindaco e Aristofane portano “La pace” ad Agrigento

“E’ stato sempre un sogno per me portare una tragedia classica ad Agrigento”. Ci tiene a dichiararlo il sindaco di Agrigento Franco Miccichè nel presentare stamattina alla stampa una delle tragedie greche meno rappresentate ma oggi attualissima: “La Pace” scritta da Aristofane circa 400 anni prima di Cristo e che non è mai stata rappresentata in 109 anni di esistenza delle manifestazioni classiche di Siracusa. Andrà in scena al Teatro di Piano San Gregorio di Agrigento il 22 luglio e gli spettatori – fa notare il sindaco – rimarranno stupiti nel confrontarla con la situazione storica attuale in cui rischiamo una estinzione di massa, le parole di Aristofane appariranno particolarmente profetiche e illuminanti”. Oltre al sindaco erano presenti i due assessori comunali Cantone e Alfano insieme al presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti e del direttore artistico del Teatro valle dei templi Calogero Bellavia. Il costo del biglietto d’ingresso è abbordabile, 23 euro, mentre per gli studenti verranno decise ulteriori riduzioni di prezzo.