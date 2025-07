Il Val d’Akragas porta la cultura agrigentina in Algeria

Su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Algeri e in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, la Compagnia folkloristica del Val d’Akragas è presente a Sidi Bel Abbès, in Algeria, dal 10 al 15 luglio, per partecipare a un festival internazionale del folklore. Lo riferisce in una nota l’Istituto Italiano di Cultura di Algeri sui propri social.

La delegazione siciliana rappresenta l’Italia e Agrigento, nominata Capitale Italiana della Cultura 2025, e mira a rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo. Tra i momenti più significativi, informa ancora la nota, l’incontro con il ministero della Cultura algerino e il ministro del Turismo, durante il quale è stato donato un costume tradizionale siciliano al museo nazionale algerino, a testimonianza dell’amicizia tra Agrigento e Sidi Bel Abbès e della cooperazione culturale tra Italia e Algeria.