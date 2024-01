Il viale delle Dune colpito dall’erosione costiera, Mareamico: “bisogna intervenire con urgenza”

“L’erosione costiera ha fatto una nuova vittima: il viale delle dune a San Leone. Le onde dell’ultima mareggiata si sono fatte strada sotto la sede della pista ciclabile, che ora rischia di crollare nuovamente”, cosi in una nota Mareamico Agrigento che continua: “le onde del mare scavando la spiaggia hanno portato in superficie le fondazioni del chiosco Magaria – dismesso nel maggio 2016 – ed ora questa spiaggia rischia il divieto di balneazione, poiché la presenza di materiali di risulta la rendono pericolosa anche al transito. Il Comune, continua l’associazione ambientalista diretta da Claudio Lombardo, deve intervenire urgentemente per bonificare la spiaggia, posizionare i massi per difendere la pista ciclabile e la strada, ed infine deve costruire una inferriata, per impedire che gli sportivi cadano in mare“