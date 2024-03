Il vicequestore Morreale lascia Agrigento dopo 11 anni, dirigerà la Polstrada di Palermo 

Il vicequestore Andrea Morreale lascia Agrigento e viene trasferito a Palermo. Dal prossimo 3 aprile il dirigente guiderà la polizia stradale di Palermo. Una promozione che si trasforma in una importante opportunità lavorativa per il vicequestore. Morreale, originario di Aragona, per oltre 10 anni è stato in servizio ad Agrigento alla guida della polizia stradale.