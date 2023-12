Il vicequestore Vincenzo Perta è il nuovo capo della Squadra mobile di Agrigento 

Il vicequestore aggiunto Vincenzo Perta è il nuovo capo dalle Squadra mobile di Agrigento. Il dirigente, presentato questa mattina dal questore Tommaso Palumbo, prende il posto del vicequestore aggiunto Giovanni Minardi (oggi al commissariato di Gela) che ha guidato la Mobile della Città dei Templi per quasi dieci anni.

Vincenzo Perta è in polizia dal 2009, laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato ed è anche giornalista pubblicista. Tra le sue esperienze ci sono la Questura di Vercelli e Torino. Nel recente passato è stato dirigente della sezione criminalità organizzata della Questura di Caltanissetta per poi andare a guidare la Squadra Mobile di Enna.