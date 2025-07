Una tesina sui carabinieri all’esame di terza media, studentessa ricevuta dal comandante

Una giovane studentessa dell’istituto comprensivo Guastella-Landolina di Misilmeri (Palermo), ha voluto dedicare il proprio elaborato finale di terza media all’arma dei carabinieri. La tesina ha intrecciato le diverse materie scolastiche con le competenze dei reparti specializzati dell’arma, inserendo cenni storici sull’istituzione del corpo dei carabinieri reali e sul contesto storico di riferimento.

La studentessa ha ricevuto l’apprezzamento della commissione d’esame e il profondo orgoglio della sua famiglia, in particolare del padre, carabiniere in servizio a Misilmeri. L’alunna è stata ricevuta dal comandante della compagnia di Misilmeri, capitano Alessandro Baule, che ha ascoltato con interesse il racconto del progetto e si è complimentato per il lavoro svolto.