Controlli nei cantieri edili, sanzionate due ditte tra Canicattì e Grotte

Nei giorni scorsi, personale ispettivo del Contingente INL in servizio ad Agrigento è stato impegnato in una serie di controlli nel settore dell’edilizia, in due centri della provincia.

A Canicattì, all’interno di un cantiere è stata trovata ad operare una ditta che è risultata priva della patente a crediti; gli ispettori hanno provveduto ad allontanarla dal cantiere e le hanno intimato di non operare in altri cantieri sino all’ottenimento della patente a crediti. Il committente dei lavori è stato sanzionato per non avere verificato il possesso della patente a crediti da parte della ditta affidataria. Sono state elevate sanzioni per oltre 2.700 euro.

Una seconda ditta che operava senza la patente a crediti è stata trovata in un cantiere edile di Grotte; anche in questo caso, l’impresa è stata allontanata dal cantiere, con intimazione a non operare sino all’ottenimento della patente a crediti. Al committente è stata irrogata una sanzione per non avere verificato il possesso della patente a crediti da parte della ditta affidataria dei lavori. Le sanzioni elevate ammontano a circa 2.700 euro.