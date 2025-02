In casa con 200 flaconi di metadone, denunciato 38enne

Gli agenti d Polizia della Questura di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica un 38enne per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati trovati oltre 200 flaconi di metadone, per tali ragioni per l’agrigentino è scattata la denuncia. Al via le indagini da parte dei poliziotti per cercare di capire da dove provenivano tutti questi flaconi di metadone.