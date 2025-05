La Vespucci lascia Porto Empedocle, applausi infiniti e migliaia gli scatti dei turisti

La nave Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Porto Empedocle. Grande partecipazione. In tantissimi hanno affollato la banchina todaro del porto commerciale per ammirare da vicino il veliero, considerato tra i più belli al mondo.

“Porto Empedocle ha vissuto un momento storico, indimenticabile: la tappa del Tour Vespucci ha portato nella nostra città non solo la nave più bella del mondo, ma anche migliaia di visitatori, emozioni e orgoglio per tutti noi”, ha detto il sindaco Calogero Martello. “Il grande afflusso registrato sia ieri che oggi è la testimonianza concreta di quanto la nostra comunità sappia rispondere con entusiasmo, calore e partecipazione agli eventi di alto valore culturale e simbolico. La soddisfazione è doppia: per la riuscita dell’evento e per l’efficienza della macchina organizzativa, che ha saputo garantire ordine, accoglienza e sicurezza.Un ringraziamento sincero a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato e contribuito: istituzioni, forze dell’ordine, volontari, associazioni, operatori turistici e cittadini. Insieme, abbiamo scritto una pagina bella e significativa della nostra storia.Porto Empedocle c’era, c’è e ci sarà. Continuiamo a guardare avanti, con orgoglio e determinazione.”ha concluso il primo cittadino.