In casa con hashish e oltre mille euro in contanti, arrestato pusher a Villaggio Mosè

In manette un ventiduenne agrigentino. In casa aveva hashish, soldi in contanti e bilancini di precisione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un ventiduenne agrigentino è stato arrestato dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione del giovane in una traversa di via Cavaleri Magazzeni, nel quartiere di Villaggio Mosè.

L’accertamento ha dato esito positivo poiché sono stati rinvenuti circa 30 grammi di hashish, bilancini di precisione e oltre mille euro in contanti ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Il ventiduenne, noto alle forze dell’ordine per pregresse vicissitudini legate alla droga, è stato così arrestato. 

